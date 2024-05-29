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ARCH THE ジャケットコート
商品番号 I59854135274
商品名

ARCH THE ジャケットコート
ブランド名 アパルトモンドゥーズィエムクラス
特別価格 税込 5,608 円
在庫状況 あり

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商品詳細

滑らかな圧縮ウールを用いたオーバーサイズジャケットコートです。この独特な深さとニュアンス感のあるBLUEが新鮮です。仕様は、さらっと羽織りやすい一重でリラックスした袖幅はルーズなニットも羽織れます。裏地無しですか十分暖かく、リラックスしたシルエットがストレスフリーです。ベルトもループを同色の糸で作られており、ベルトを外しても着用できます。固さのあるファブリックとは異なり、ストンっとしたに落ちてくれます。1シーズン　数回のみ使用したものをこちらでお譲り頂きましたがサイズが合わなかったので出品します。素敵なお色、デザインです。目立ったシミなどはございません。USED品であるためご理解あるかたよろしくお願いします。定価68000円サイズ36#jilsander#therow#celine#bottegaveneta#loewe#aurally#hyke#drawer#blamink#biotop#ronhermanカラー···ブルー着丈···ミドル柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/secretarial462416.html
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