ARCH THE ジャケットコート

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滑らかな圧縮ウールを用いたオーバーサイズジャケットコートです。この独特な深さとニュアンス感のあるBLUEが新鮮です。仕様は、さらっと羽織りやすい一重でリラックスした袖幅はルーズなニットも羽織れます。裏地無しですか十分暖かく、リラックスしたシルエットがストレスフリーです。ベルトもループを同色の糸で作られており、ベルトを外しても着用できます。固さのあるファブリックとは異なり、ストンっとしたに落ちてくれます。1シーズン 数回のみ使用したものをこちらでお譲り頂きましたがサイズが合わなかったので出品します。素敵なお色、デザインです。目立ったシミなどはございません。USED品であるためご理解あるかたよろしくお願いします。定価68000円サイズ36#jilsander#therow#celine#bottegaveneta#loewe#aurally#hyke#drawer#blamink#biotop#ronhermanカラー···ブルー着丈···ミドル柄・デザイン···無地