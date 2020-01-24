★新品未使用★ヴィヴィアンウエストウッド　長財布　グレー　(グッチ好きの方にも)

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値下げ交渉はご遠慮ください。フォロー割引のみ可能です。ヴィヴィアンウエストウッドのラウンドファスナー長財布です。参考価格:税込29700円新品、未使用、箱付きの正規品。■カラーグレー■サイズ約19.5cm×10cm×3cm■仕様札入れ×2、小銭入れ×1カード入れ×12、オープンポケット×2■素材牛革※注：天然皮革の素材と加工の性質上、微小の傷やシワがある場合がございます。気にされる方はご遠慮下さい。◆付属品化粧箱、品質保証書(23.2.18購入品)