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廃盤希少品❤️ヴィヴィアンウエストウッド ビック オーブ ネックレス
商品番号 O23829857199
商品名

廃盤希少品❤️ヴィヴィアンウエストウッド ビック オーブ ネックレス
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 13,935 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今週の限定SALE‼️15,000円お値引きさせていただきました✨早い者勝ちとなりますのでこの機会にご検討ください(^-^中古市場にも出回りの少ない希少アイテムとなります‼️■ブランドVivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド■商品レディースアクセサリーネックレス　ペンダントビック　オーブネックレス■カラー銀　シルバー　レッド　ブルー　グリーン■サイズ全長　約38cmトップ部横幅約4.5cm縦幅5cm■付属品箱、保存袋■購入先大手ブランドリユース専門店鑑定済みとなりますのでご安心ください。■状態僅かな使用感が感じられますが目立つ傷や汚れ、大きなダメージなく綺麗な状態となります。内装も綺麗な状態なので、気持ちよくお使い頂けると思います。今後もまだまだ末永くご使用いただけます。※その分お値引きしておりますので、安く買いたい方はお買い求めください！配送:こちらの商品は「当日発送(24時間以内)」させていただきます。匿名の「メルカリ便」で発送するので補償付きです。ご安心くださいませ。気になる点、価格交渉などございましたら、お気軽にご質問下さい(o^^o)
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