ブラウス ユナイテッドトウキョウ

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スーツを着る時に数回着用しました。前側、袖に裏地あり（背中はなし）詳しくは写真ありゆうパケットポストにて発送予定詳しくはプロフィールをご覧ください。下記購入サイトより参考:肩幅：50.5/着丈:60/そで丈:36.5■デザイン首元はデコルテを美しく演出するキーネック。開きすぎないので、インナーを気にせず着用でき、かつ女性らしさを感じるデザインとなっています。袖にさり気なくデザインを加えることでこなれた印象に仕上がりました。また、前身頃の裾をレイヤード調にしているので、前のみタックインしたスタイルも簡単にできます。■素材生地はしなやかなドレープ性を持つポリエステルを使用。ふっくらとしたボリューム感、また適度にハリ・コシがあるので、着用後も美しいシルエットをキープします。シワになりにくく、お手入れも簡単な点も魅力です。■お手入れ方法洗濯：洗濯機使用可(ネット使用)テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ピンク袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント