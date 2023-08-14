tricot COMME des GARCONSブラウス

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カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···夏身丈…50cm背丈…58cmゆき丈…45cmバスト…43cm袖口周り…12cm(ボタンなどなし)※素人寸法の為、多少のずれがございます。ご了承くださいませ。※目立ちませんが袖に少し黄ばみあり。※透ける生地の為、洗濯表示マークなど切ってしまいました。洗濯は手洗いかネットに入れて使用していました。一緒に黒い服などの洗濯は避けていました。レースが可愛く気に入っていましたが2年ほど着用することがなく今回お譲りすることにしました。デニムなどに合わせて使用することが多かったです。