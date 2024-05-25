【thatgamecompany】Tシャツ風ノ旅ビトJOURNEY



JOURNEY Tシャツ



風ノ旅ビト」－ JOURNEY Tシャツ - Fangamer Japan



風ノ旅ビト」－ JOURNEY Tシャツ - Fangamer Japan



JOURNEY Tシャツ



風ノ旅ビト」－ 行脚 Tシャツ - Fangamer Japan



風ノ旅ビト」，壁画をモチーフとしたオリジナルTシャツの販売が ...



風ノ旅ビト」－ JOURNEY Tシャツ - Fangamer Japan



行脚 Tシャツ



風ノ旅ビト | Journey - Fangamer Japan



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行脚 Tシャツ



風ノ旅ビト』オリジナルTシャツが本日よりFangamer Japanにて販売開始 ...



果てしなく続く砂漠を旅へ……「風ノ旅ビト」デザインのTシャツや ...



2013年3月 – TGC-fan



風ノ旅ビト」、Steam版が本日発売！ 言葉や文字を使わず、どこまでも ...

★匿名配送ご覧いただきありがとうございます！最終お値引きにて¥4,000です、よろしくお願いします(¨̮)【thatgamecompany】「QuadrilogyShirt」のTシャツです。Quadrilogy=四部作↓Cloud、flOw、Flower（Flowery）、風ノ旅ビトJOURNEYの全てを入れたデザインとなっています。以前の公式サイトのショップ（米国）にて購入しました。デザイナーはthatgamecompanyのThatArtDirector、JackyKeJiang。・サイズ：L（レディース）※採寸ではS〜Mサイズ同等・肩幅：約36cm・身幅：約46cm・着丈：約65cm・素材：綿100%購入時に試着をし、その後は暗所にて保管していました。プリントに多少の初期スレ・割れが見られますので、予めご了承ください。状態は良好です。布自体は薄めだと思います。購入はオーダー受付だったので、あまり数は出回ってないと思います。よろしくお願いします。---全て現状の写真です。---※未使用ですが試着はしている為、新品ではないことをご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。※洗剤のアレルギーや香りを考慮し、このままお送りしますので、着用前にはお洗濯をお願いします。★防水対策をしてお送りします。---★﻿【thatgamecompany】グッズを他にも出品しています。#tgcmckにてご覧ください。---◎即購入可×取置不可＊お支払いは翌日までにお願いします＊梱包は再利用の袋等も使用します---PlayStationプレイステーションプレステPS3PS4PS5PSVitaiOSGooglePlayNintendoSwitchニンテンドースイッチゲームシールSky星を紡ぐ子どもたち