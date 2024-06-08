【レリアン】ギンガムチェックプルオーバー

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たくさんの商品の中からご覧いただきありがとうございます♡プロフィールもご一読お願いします(*´꒳`*)【レリアン】ギンガムチェックプルオーバー2023年7月にメルカリで購入した商品です。ネイビーのギンガムチェック、ネイビーのレース刺繍ですが、本当はブラックのものが欲しかったため一度も着用せず出品させていただきました。（色の勘違いは私の思い込みで、出品者様には全く非はありません。元々の出品者様で数回購入していますが、いつも大変丁寧でキレイな商品をおお送りくださいます。）私は9488円で購入しましたが、再出品のため更にお値引きをして出品させていただきます。レリアンの商品で縫製も刺繍も丁寧です。私が購入した際に、「近年のレリアンのお品もので、コットンポリエステルの素材でこれからの時期に肌当たり良くお召し頂けると思います。」との紹介文がありました。出品するに当たり、再度チェックをしましたが特に目立ったキズや汚れもなくキレイな状態だと思いますが、個人の手に渡った中古品ということをご理解いただきご購入をお願いします。◾️ネイビーのギンガムチェック/ネイビーの刺繍◾️サイズ 11号総丈約56cm（後ボタンから１番長いところまで計測）脇下身幅 約46.5cm袖丈 約33cm素人採寸ですので若干の誤差はご容赦ねがいます。◾️仕様 写真のタグをご参照ください。コンパクトに折り畳んで梱包しますので、到着しましたらタタミシワが生じるかと思います。軽くアイロンを掛けて整えて頂くことをおすすめします。お客様都合によるご返品はお受けできかねますのでよろしくお願いします。