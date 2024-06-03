PINK HOUSE ピンクハウス 七分袖ブラウス くすみピンク うさぎ フリル

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ピンクハウス♡【未着用】うさぎ🐰と野いちご🍓プリントのミディ丈ワンピース♡ | フリマアプリ ラクマ



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ご覧頂き、ありがとうございます。即購入okです♩出品一覧はこちら #YAレディース服⚫︎ブランドPINKHOUSEピンクハウス⚫︎サイズ-着丈:約60cm-肩幅:約37cm-身幅:約44.5cm-袖丈:約41.5cm素人による採寸のため、若干差がある場合がございます。⚫︎色くすみピンク写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がございます。⚫︎状態≫使用感少なめで、比較的美品かと思います。≫色褪せや毛羽立ち少なめで、目立った傷や汚れはありません。詳しい着用・使用回数、購入時期に関するご質問にはお答えしておりません。⚫︎特徴これからの季節に活躍しそうな、薄手のブラウスです。うさぎやいちごの総柄プリントで、フリル仕立ての首・袖・裾周りがポイントです。⚫︎配送方法≫︎「らくらくメルカリ便」⇄「ゆうゆうメルカリ便」に変更する場合がございます。≫厚みのあるものは出来る限りコンパクトにして圧縮梱包致します。⚫︎お願い中古/USED品、素人検品のため見落としがあるかもしれません。完璧をお求めの方や神経質な方のご購入はご遠慮下さい。-----他にも多数、レディース服出品中◎一覧はこちら⬇︎⬇︎⬇︎#YAレディース服同梱割引等、お気軽にご相談下さい♩-----最後までお読み頂き、ありがとうございます＾＾