【リネン混　大きいサイズ　日本製】☆UNTITLED☆NALYAジャケット　46

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☆大きいサイズです 46サイズ☆リネンブレンドで春夏物です。☆NALYA生地使用の日本製です。アンタイトル×NALYA(ナリャ)の日本製 テーラードジャケットです♪セットでオススメです♪麻混の為、若干シワがございますが、気になるお汚れなどはなく、まだまだご着用いただけます。【記載サイズ】46【実寸】バスト102着丈63肩幅42袖丈59【色】生成り【詳細】ストレッチ素材#アンタイトル#コート#AILUの服#6425655