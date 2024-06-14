HERMES / エルメス　新品未使用　ポーチ

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ご覧頂きありがとうございます。ブランド:HERMES/エルメスピンクのレザーポーチになります。新品未使用。付属品:箱、リボンサイズ:約H10cmW20cmD10cmこちらの商品確実正規品になります。返品、返金はお受けしておりません、何か質問ございましたら必ず購入前にお願い致します。他サイトでも出品している為、突然商品削除する場合ございますのでご了承下さい。カラー···ピンク柄・デザイン···無地素材···本革