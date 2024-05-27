匿名配送★即購入可★プラダ　ショルダーバッグ　PRADA

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プラダのショルダーバッグです。20年ほど前に、家族が購入して使っていたものです。全体的に使用感があり、傷や汚れがあります。中古品であることをご理解いただける方のご購入をお待ちしております。★仕様ショルダーの長さ調節可ファスナー開閉ファスナー付き内ポケットひとつ★サイズ本体タテ23センチヨコ26センチ多少の誤差はご了承ください。★コメント不要、即購入可です。★簡易包装し、ゆうパケットポストで発送します。多少圧縮する場合があります。リサイクル資材を使用いたします。種類···その他ショルダーバッグ