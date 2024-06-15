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PRADA リボン☆長財布
商品番号 X89849191856
商品名

PRADA リボン☆長財布
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラダの長財布です。写真のとおり、表面のリボンのところに汚れがありますが、まだまだ使って頂けるかと思います☆*本品*箱*袋*ギャランティカードお色*コバルトブルーUsedにご理解ある方のみのご購入お願いいたします。お値下げ可。PRADA.プラダ.サフィアーノ.リボン.長財布.ラウンドファスナー.レザー
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