PRADA リボン☆長財布

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プラダの長財布です。写真のとおり、表面のリボンのところに汚れがありますが、まだまだ使って頂けるかと思います☆*本品*箱*袋*ギャランティカードお色*コバルトブルーUsedにご理解ある方のみのご購入お願いいたします。お値下げ可。PRADA.プラダ.サフィアーノ.リボン.長財布.ラウンドファスナー.レザー