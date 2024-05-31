PRADA プラダ　刺繍　ハンドバッグ　ポーチ　ナイロン　サテン　花柄

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※説明欄を最後までお読みください※PRADAのバッグ、正規品。伊勢丹新宿店にて2000年購入。色 キャメル（ギャランティカードにキャメルの記載あり）生地、質感 サテン、ナイロン両面に刺繍あり。ギャランティカードあり。付属品のミラー、ミラーケースあり。ファスナー 滑らかに動きます。サイズ 横 24センチ 縦 13センチ マチ 底10センチ 上部6センチ（多少の誤差はお許しください）パーティバッグやコスメポーチとして使っていましたが、使用頻度は少なめでした。ただ、刺繍のパーツの緩みが何箇所かあります。画像載せておくのでご確認ください。緩んだパーツの裏あたりの布をバッグの中から引っ張るとパーツが元の位置に戻りますが、基本的には緩んでいます。お直しせずに、そのまま出品いたします。ゆうパケットポストでの発送予定です。平たく畳んだ上、簡易包装になることをご理解ください。ゆうパックなど、バッグの形状を保ったままの発送をご希望の方はコメント欄からコメントお願いします。送料上乗せさせていただきます。匿名配送、郵便局窓口から発送手続きを行うので、発送作業は平日のみとなります。色違い、サイズ違いでパープルバッグも出品しております。ご質問受け付けますので、ご納得の上、ご購入の検討をお願い致します。※即購入可能