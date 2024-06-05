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snidel スナイデル フリルカラーノースリーブワンピース
商品番号 J96377261705
商品名

snidel スナイデル フリルカラーノースリーブワンピース
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価：15,620円サイズ：0（Sサイズ）スナイデルのワンピースです。昨年購入し何度か着用しました。目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です。中古品にご理解頂ける方宜しくお願いいたします。
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