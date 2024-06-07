ナンタケットバスケット10 インチ 新作

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明日から、10月15日まで、お休みを、頂きます。ファーストバスケットは、トートがいいね。と皆さんが、おっしゃいます。事実、物がしっかり入ります。値が張りますが、使いやすく、末長く、お側に置いていただけるバスケットだと、存じます。御購入が、決まってから、ハンドルを、お付けします。また、悪天候の場合、少しお時間をいただきます。資材basemapleメープルrim籐価格を抑えるためリムは籐にしております。円安が進みますと、もっと御負担いただくことになるので、この機会にいかがでしょうか。size高さ約20.5cm長径約27cm短径約15.5cm内径は、1cm程小さいです。胴囲は約66.5cm10inchは、物もしっかり入る人気の大きさです。ハンドルは18ichiwalnut焦げ茶色黒檀のドーム43500円boneの白のノブ42000円から、お選びください。完全に手作り❪伝統技法のため、金槌で、打つ❩なので、傷のないものは無いと、御理解いただけると、幸いです。金具の取り扱いには、気をつけてくださいませ。全て、個体差のある、天然素材を使っての製品であることを、御理解した上でのご購入を、お願いいたします。籐のささくれは、無理に引っ張らずに、ハサミで切ってください。#nantucketbasket#ナンタケットバスケット