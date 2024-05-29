NOLLEY'S5分袖パールシャツ・価格13750円・カラー ブルー ・サイズ38・未使用、タグ付きとても美品物とても美品ですが、自宅保管や中古のお品物にご理解いただける方のご購入よろしくお願い致します。送料込み、配送補償ありのメルカリ便発送です。◇2023SS◇NOLLEY'S◆Point・パール釦とパフスリーブがポイントの5分袖シャツ・程よいハリのある素材を使用した、上品な印象の1枚・きちんと感と甘さを併せ持った、大人可愛いアイテム・カジュアルに着こなすならデニムやカーゴパンツ合わせがおすすめ・タイトスカートやきれいめパンツを合わせて、お仕事にも活躍



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