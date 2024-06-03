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フォクシー トップス
商品番号 L26018588212
商品名

フォクシー トップス
ブランド名 フォクシー
特別価格 税込 1,634 円
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商品詳細

フォクシートップスサイズ表記:40着丈:41cm身幅:41cmジャケットのインナーとしても合わせやすいデザインかと思います。あくまで個人保管ご理解いただけます方よろしくお願い致します。
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