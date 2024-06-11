SLOBE IENA☆スローブイエナ☆キャミトップブラウス☆新品タグ付

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SLOBEIENAスローブイエナキャミトップブラウスブラックフリーサイズ新品タグ付き店舗でもwebでも大人気のキャミトップスです！再入荷しても即完売だったそうです。お探しだった方はいかがでしょうか？以下ネットより【2023SS】SLOBEIENA小花柄のジャガード素材を使用したキャミソール型ブラウス。やわらかい素材感のためレイヤードがしやすく、Aラインのシルエットがこだわりポイント。華奢な肩紐とパイピングにはマットな表面感のバックサテンを採用し大人フェミニンに仕上げました。デニムやチノパンツなどのカジュアルなボトムとの合わせがおすすめ。普段のコーディネートにプラスするだけで気分の上がるブラウスです。※取り扱いについては、商品についている品質表示でご確認ください。こちらの商品は、SLOBEIENAでの取り扱いになります。直接店舗へお問い合わせの際はSLOBEIENA店舗へお願い致します。※照明の関係により、実際よりも色味が違って見える場合があります。またパソコン・スマートフォンなどの環境により、若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。※商品の色味は、商品アップ画像をご参照ください。ブラック着用スタッフ身長：158cm 着用サイズ：フリーサックスブルー着用スタッフ身長：165cm 着用サイズ：フリーモデルサイズ:身長:168cm着用サイズ:フリー