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- 『新品未使用』レディースデニムオフショルダーブラウス レース 可愛い aki
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商品詳細
本日は、商品をご覧いただきありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)”✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼♪about♪夏だからこそ着ていただきたいデニムオフショルダーブラウス。デニム地のカジュアル感と首元のレースが可愛さをより引き立ててくれる１着。肩を魅せることで女性の「美しさ」を、レース等で女性の「可愛さ」を同時に引き立ててくれるおススメのアイテムです。♪size♪(サイズ詳細は商品画像と一緒に掲載しております）●フリーサイズ♪color♪●ネイビー✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【☆買ってくださる方にお伝えしたいこと☆】◎サイズの詳細については写真の最後に掲載してございます。◎プロフィールを必ずご覧下さい。大事なことが記載されています。◎インポートのお洋服をたくさん出品しています。 他の出品ページもごゆっくりご覧いただければと思います☆。.:＊・゜✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【ハッシュタグ】#レディース#新品#未使用#お洒落#オシャレ#韓国#インポート#可愛い#おすすめ#おススメ#オススメ#トレンド#ブラウス#オフショルダー#デニムアイテム#大人可愛い#お洒落好きな人#差がつくファッション#aki
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