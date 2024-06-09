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アイドルマスター コロッタ 全種セット
商品番号 E46096537636
商品名

アイドルマスター コロッタ 全種セット
ブランド名 Espare
特別価格 税込 5,866 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未使用です。中身確認後、すぐにPP袋に入れました。ボールチェーン付属無しのため未使用に近いにしております。飾ろうと思い手元に置いておりましたが、かざる機械が無いためお譲りに出しております。バラ売り❌天海春香如月千早星井美希秋月律子三浦あずさ双海亜美双海真美水瀬伊織高槻やよい萩原雪歩菊地真四条貴音我那覇響＊梱包・PP袋(画像の状態)+プチプチ2重巻
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