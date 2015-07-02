rag＆bone /JEAN 　ラグアンドボーン　ジーン　Tシャツ

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以前伊勢丹で購入しました。着用は3回程度です。ホームクリーニングし保管しておりました。着丈 前60cm 後63cm身幅 42cm（素人採寸ですので参考程度にされて下さい）自宅保管しておりましたのでその点ご理解いただける方でお願いいたします。☆コメントくださっていたり、値段交渉中等でも、申し訳ございませんが先に購入ボタンを押された方にお譲りいたします。☆ご不明な点ございましたらご購入前にお気軽にコメント下さい。柄・デザイン...無地カラー...ブルー袖丈...半袖