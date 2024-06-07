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Kerrist Tシャツ ピンク Mサイズ krist
商品番号 G37396115044
商品名

Kerrist Tシャツ ピンク Mサイズ krist
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KerristTシャツピンクMサイズkrist未使用です。タグ、外袋はありません。たたみジワがあります。長期保管、素人保管、自宅保管の為、細かい傷やスレ、汚れ等を気にされる方、完璧を求められる方、神経質な方のご購入はお控えください。あくまでも中古品ですので何でも大丈夫！という方のみご購入くださいませ。コンパクトにたたんで発送致します。カラー···ピンク袖丈···半袖
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