Kerrist Tシャツ ピンク Mサイズ krist

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KerristTシャツピンクMサイズkrist未使用です。タグ、外袋はありません。たたみジワがあります。長期保管、素人保管、自宅保管の為、細かい傷やスレ、汚れ等を気にされる方、完璧を求められる方、神経質な方のご購入はお控えください。あくまでも中古品ですので何でも大丈夫！という方のみご購入くださいませ。コンパクトにたたんで発送致します。カラー···ピンク袖丈···半袖