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映画 THE FIRST SLAM DUNK フィギュア 流川楓三井寿2体セット
商品番号 L93877559544
商品名

映画 THE FIRST SLAM DUNK フィギュア 流川楓三井寿2体セット
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 2,877 円
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商品詳細

スラムダンク　フィギュア三井寿流川楓新品未開封映画THEFIRSTSLAMDUNKフィギュア流川楓　三井寿　2体セット茶箱もつきます。東映アニメーションストアで購入した国内正規品です。（2枚目の写真は納品書です）神経質な方のご購入はご遠慮ください。#スラムダンク#三井寿#流川楓#フィギュア
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