映画 THE FIRST SLAM DUNK フィギュア 流川楓三井寿2体セット

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商品詳細
スラムダンク フィギュア三井寿流川楓新品未開封映画THEFIRSTSLAMDUNKフィギュア流川楓 三井寿 2体セット茶箱もつきます。東映アニメーションストアで購入した国内正規品です。（2枚目の写真は納品書です）神経質な方のご購入はご遠慮ください。#スラムダンク#三井寿#流川楓#フィギュア
http://narcologia.ru/goods/recuperation324021.html
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