パリ風景画 PARIS 路上画家 絵画 現地購入作品

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パリのオルセー美術館の前のセーヌ川沿いで絵を販売していた、陽気なイタリア人画家さんから15年程前に購入した絵画です。帰国後、額専門店で絵に合う額を選んで額装してもらいました。額サイズ：８号外寸(約)38cm✕45.5cm額カラー：ホワイト,ゴールド大変良い運気が感じられる絵なので、なにかの機会に人に贈ろうと思っていて箱に入れて倉庫で保管していました。一度も飾っていないので汚れ等はありません。パリの庶民の生活を明るい色使いで描いた、楽しさが感じ取れる絵です。手前に描かれたウィンクしているような人物は、画家本人じゃないかなと思います。この素適な絵を、お部屋や店舗などの装飾に活かしていただけるご縁があればと思います。⚠メルカリ限定販売です。他のネットショップでは販売していませんので、画像や説明文を盗用した詐欺サイトにはご注意ください。◇他の出品絵画⇨#ぱふわART★丁寧な検品を心掛けていますが、見落としや認識の違いが生じることもあります。★ご購入前にプロフィールの確認事項をお読みください。#絵画#ART#絵#額絵#風景画#パリ#パリの絵#パリの風景画#パリの街#美術#額装#贈答品#装飾品#プレゼント#寄付#募金#支援金#ぱぷわAR【動物保護等活動支援】動物を救う活動等をされている方々や団体を支援するために、売上金の中から寄付金を送ります。