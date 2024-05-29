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【美品】LILY 本革 クロコ 牛革 バッグ
商品番号 O56785635948
商品名

【美品】LILY 本革 クロコ 牛革 バッグ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ツヤ感の美しい上質な牛革の、オールシーズン対応A4バッグ。手提げも肩掛けも可能です。形がとても綺麗でツヤが上品です。LaisserFairebyLILYクロップシリーズ日本製【素材】メイン/牛革(クロコ型押し)バッグサイズ···A4サイズ収納可メイン/牛革(クロコ型押し)内素材/コットンツヤ感の美しい上質な牛革。程よくソフトです。ムラ染めで高級感を増し、型押しは手触りまで楽しめます。持ち手まで同じ革であるのも嬉しいポイント。【仕様】サイズ/約26×33×10cmハンドル高さ/約19cm正面ファスナーポケットサイズ約27×13ファスナー内側ポケット大10×10小10×8(cm)内側オープンポケット×2約10×9,10×8(cm)内側ファスナーポケット×１約25×17(cm)(その奥も収納可能)重さ/約650g現在も販売されているバッグです。定価23100円
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful55451.html
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