美品★VIOLAd'ORO ワンハンドル ハンド ショルダー バッグ★

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商品詳細
★★★コメントなしでのご購入も大歓迎です★★★ご覧頂きましてありがとうございます！トラブル防止の為、ご質問やご購入いただく前には必ずプロフィールのご一読をお願い致します。美品★VIOLAd'OROワンハンドルハンドショルダーバッグ★【ブランド】ヴィオラドーロ【アイテム】ワンハンドルハンドショルダーバッグ【販売時期】-【販売価格】-【素材】レザー/本革【お色】ライトグレー【平置きでのおおよそのサイズ詳細】縦16横19底マチ9持ち手の全長30※保存袋あり【状態】使用回数は1回の10分程です。特記すべき傷や汚れやダメージは無く、綺麗です。【コメント】とってもかわいいです(^^)これからの季節、沢山お使いいただけるかと思います！UNITEDARROWSやBEAUTY\u0026YOUTHやIENAやSLOBEやSPICKANDSPANやNOBLEやTOMORROWLANDやMACPHEEやmartiniqueやGALERIEVIEやBALLSEYやplageやSHIPSやDRESSTERIORやFRAMeWORKやADOREやtheoryやplstやWhimGazetteやDemi-LuxeBEAMSやDEUXIEMECLASSEやAPSTUDIOやL'Appartementなどがお好きな方にもオススメです！【ご購入の際のご注意】素人の検品ですので稀に見落とし等もあるかと思います。また、ホームクリーニング\u0026個人での保管となりますので、中古品にご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。菅13:99
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