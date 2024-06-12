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マルニ　かごバッグ
商品番号 J13192746391
商品名

マルニ　かごバッグ
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウンこちらでお譲りいただきましたが、一度も使用しませんでした。使っていただける方にお譲りします^_^内側にすこし汚れがございます(画像3枚目)使用する際には問題ないかと思います。ご了承の上、ご検討くださいませ。
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