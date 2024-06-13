ENFOLD ダブルクロス　プルオーバー　エンフォルド

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商品詳細
エンフォルドの半袖プルオーバーです。写真3-7枚目はHPよりお借りしました。（注）右肩に薄く擦れた？ような箇所があります。よく見ないと分からない程度で、あまり目立ちません。写真2枚目をご確認ください。○色 ホワイト○素材写真7-9枚目をご確認ください。しっかりした素材で、透け感はありません。○サイズ 38写真6枚目をご確認ください。上記（注）以外に目立つ汚れ、ほつれなどは見当たりませんが、素人の検品につき、中古品にご理解いただける方のみ、ご購入をお願いします。完璧を求められる方はご遠慮ください。折りたたんで発送いたします。たたみ皺についてはご容赦ください。柄・デザイン···無地
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