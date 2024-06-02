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【新品】詩仙堂 ◡̈ ブラウス　ノースリーブ
商品番号 O16418633452
商品名

【新品】詩仙堂 ◡̈ ブラウス　ノースリーブ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タグ付き新品詩仙堂チュニック◉カラーブラック◉サイズ記載無し身幅51センチ着丈75センチ裾幅81センチ◉定価12100円フラワー模様のAラインのチュニックブラウスです。伸縮性があります。▶︎右側のみインナーポケットありタムラヒサシヒサシタムラちりめんs2261和柄
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