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- 【新品】詩仙堂 ◡̈ ブラウス ノースリーブ
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商品詳細
タグ付き新品詩仙堂チュニック◉カラーブラック◉サイズ記載無し身幅51センチ着丈75センチ裾幅81センチ◉定価12100円フラワー模様のAラインのチュニックブラウスです。伸縮性があります。▶︎右側のみインナーポケットありタムラヒサシヒサシタムラちりめんs2261和柄
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