【maさま専用】FORME Tシャツ

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東原亜希さんプロデュース⚫︎FORME2019SSホワイトTシャツ2回ほど着用し畳んで保管ホームクリーニング済2019年の商品ですが、2021年の新宿伊勢丹の催事で再販された際に購入しました。汚れなどチェックしましたが素人検品をご了承ください。⚫︎FORME2021AWオリジナルノベルティソックス新品未開封カラー···ホワイトつま先の赤いラインがポイントです専用ビニール袋に入れてお送りします。バラ売可能です。ご希望の方はコメント下さい。FORMEMother東原亜希Tシャツソックスノベルティ