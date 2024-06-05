- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)
- >
- 【美品】バーバリーのフリルシャツ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
バーバリーブルーレーベルの半袖シャツ（フレンチスリーブ）で、日本製です。薄いブルーと白のストライプで、センターにフリルが付いており、上品で可愛らしく涼しげな印象です。襟元の見えない箇所ですが、ブランド名のテープが施されるなどお洒落な一枚です。（写真７枚目参照）●サイズ：タグ表記38身幅約43cm（脇の下平置き）着丈約62cm（襟の付け根から計測）素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：綿100%●状態：着用回数少なく、特筆すべき難はありませんが、自宅保管や古着に、ご理解いただける方のご購入をよろしくお願い致します。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/passionate688013.html
http://narcologia.ru/goods/tenet416763.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei26271.html
http://narcologia.ru/goods/passionate688013.html
http://narcologia.ru/goods/tenet416763.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei26271.html
BURBERRY - バーバリーフリルシャツの通販 by M❤️｜バーバリーならラクマ
バーバリー(BURBERRY) フリルブラウス シャツ/ブラウス(レディース ...
中古】 BURBERRY BLUE LABEL バーバリーブルーレーベル フリルシャツ ...
バーバリー(BURBERRY) フリルブラウス シャツ/ブラウス(レディース ...
激レア】バーバリーブルーレーベル バーバリーロゴストライプフリル ...
バーバリーブルーレーベル BURBERRY BLUE LABEL フリルストライプシャツ ブラウス 長袖 38 グレー 白 赤 /MY ■OS▲H レディース
BURBERRY - フリル シャツの通販 by shopp｜バーバリーならラクマ
フリルシャツ/ワンポイント/ロゴ刺繍/半袖シャツ/38/コットン/ホワイト/E1M66-542-10/
バーバリー(BURBERRY) フリルブラウス シャツ/ブラウス(レディース ...
中古】 BURBERRY BLUE LABEL バーバリーブルーレーベル フリルシャツ ...
バーバリー BURBERRY トップフリルシャツ 長袖 比翼ボタン 37 茶 モカ /ES ■OS レディース
バーバリー(BURBERRY) シャツ/ブラウス(レディース/長袖)（フリル）の ...
BURBERRY LONDON(バーバリーロンドン) / バーバリーロンドン/フリル ...