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【美品】バーバリーのフリルシャツ
商品番号 W48355761913
商品名

【美品】バーバリーのフリルシャツ
ブランド名 バーバリーブルーレーベル
特別価格 税込 2,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーブルーレーベルの半袖シャツ（フレンチスリーブ）で、日本製です。薄いブルーと白のストライプで、センターにフリルが付いており、上品で可愛らしく涼しげな印象です。襟元の見えない箇所ですが、ブランド名のテープが施されるなどお洒落な一枚です。（写真７枚目参照）●サイズ：タグ表記38身幅約43cm（脇の下平置き）着丈約62cm（襟の付け根から計測）素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：綿100%●状態：着用回数少なく、特筆すべき難はありませんが、自宅保管や古着に、ご理解いただける方のご購入をよろしくお願い致します。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン季節感···春、夏
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