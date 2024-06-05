極美品　フランク\u0026アイリーン　リネン　ハート刺繍　BARRY

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フランクアンドアイリーンリネン100% 麻ハート刺繍価格27000円＋税リネンは通気性が良く、吸水・吸湿性に優れているのが特徴です。さらりとした快適な着心地でこれからの季節に大活躍してくれます。★アメリカ・カリフォルニアで多くのセレブリティに愛され続けるシャツブランド。着心地の良さはもちろん、シルエットにもとことんこだわったデザインが特徴です。レディスの定番BARRYは不動の人気★洗いざらしでラフな感じにも、アイロンを当てて綺麗目にも着用できます。画像は軽くアイロンを当てています。インでもアウトでも綺麗に着用できます。sizeXS (日本サイズS～Mくらい)肩幅約37cm脇下身幅約46cm着丈約61cm平置で計測しましたが素人採寸ですので誤差はご容赦下さい。1回のみの着用でとても綺麗な状態です。リネン特有のネップ(糸の筋や小さな塊)は購入時からあります。★ご購入前にプロフィールもご一読下さいm(__)mFrank\u0026Eileen大草直子ロンハーマン田丸麻紀ジャーナルスタンダード袖丈...長袖柄・デザイン...チェック素材...麻 Sサイズ Mサイズ