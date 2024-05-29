ボーホー M missoni 透かし編みニットボーダーストール\u0026キャミソール

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閲覧ありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか？(^^)こちらはボーホー古着Mmissoniミッソーニ透かし編みニットボーダーストール\u0026キャミソールです。イタリー製サイズ✔38実寸サイズ✔キャミ総丈56ｃｍ身幅36ｃｍストール全長172cm幅26cmユーズドで、糸引数カ所があるなど使用感がございますが全体的に状態の悪くない商品です。即購入OKです！管理番号：M9537（ネ）