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Frank\u0026Eileen バリー コットンシャツ　長袖　シワ加工　XS
商品番号 P47419489941
商品名

Frank\u0026Eileen バリー コットンシャツ　長袖　シワ加工　XS
ブランド名 フランクアンドアイリーン
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Frank\u0026Eileenフランクアンドアイリーン定番　BARRYバリーシワ加工コットンボイルシャツ◆ライトグリーン（4枚目の写真が一番近いお色です）◆サイズXS（S相当）綿100%着丈…約　63cm身幅…約　44cm肩幅…約　39cm袖丈…約　60cmウエスト部分…約　40cm素人の平置き採寸のため若干の誤差はご容赦くださいきれいなミントグリーンに近いお色のサラッとした素材の綿シャツ無地に見えますが細いストライプです（メジャーと一緒に写真を撮っています）※2シーズン程着用ホームクリーニングしております目立った傷や汚れなどなくきれいな状態です発送時はコンパクトにたたんで梱包いたします多少シワがつきますがご了承ください中古品であり自宅保管品ですご理解いただける方どうぞよろしくお願いいたしますレディース　長そで　シャツ　ブラウス緑　オープンカラー　ストライプシワ加工　ライトグリーントップス　綿シャツ　コットンシンプル綿　小さいサイズ　日焼け対策　スキッパー
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