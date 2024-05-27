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ご覧いただき誠にありがとうございます。ハラコのバッグです。使用しなくなったので出品致します。オールシーズン使っておりました。夏でも持ち歩いておりました！擦れ、汚れ等ごさいますので、確認の上ご購入下さいませ。