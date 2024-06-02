未使用　エルメス　スカーフ　カレプリセ　プリーツ　カレ90　ブラック　バンダナ

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商品詳細
ブランド エルメス カレプリセタイトル LEMORSALACONETABLEだいぶ前に新宿のエルメスで購入致しました。HERMESのプリーツカレです。これからの季節にはぴったりデザインだと思います。まだシワ加工もしっかり残っています。シミや汚れなどもありません。コレクションとして保存していたので使う事がなかったのでかなり綺麗です。実物を見ても綺麗だと思って貰えるはずです。付属品 なしサイズ 約90カレ(シワを伸ばした状態)手渡し補償ありの発送方法で送ります。
http://narcologia.ru/goods/perpetual763746.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly855784.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild120452.html
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未使用 エルメス スカーフ カレプリセ プリーツ カレ90 ブラック ...
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