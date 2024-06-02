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【新品未使用】バケツバッグ　2Way ブルー
商品番号 C14426489480
商品名

【新品未使用】バケツバッグ　2Way ブルー
ブランド名 ランデブー
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

届いて確認のために開封したきりで、新品・未使用です。バッグにつける紐？取手？はハンドバッグになる長さのものと、ショルダーバッグになる長さのものの2つが同封されています。500mlのペットボトルやお財布、モバイルバッテリー、iPadminiなど、あまり大きくはありませんがかなりたくさん入ると思います。保管用の布巾着も同封されています。RANDEBOO公式ページから幅:20cm高さ:24cmマチ:8.5cm質量:400g#バッグ#ハンドバッグ#ショルダーバッグ#バゲットバッグ#お仕事バッグ#キレイめバッグ#randeboo#ミニバッグ#バケツバッグカラー···ブルー柄・デザイン···その他
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