Lumy ルミー　高級ビーズバッグ　「はしもと」 天然石 三越

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商品詳細
130余年の歴史に幕をおろした皇室御用達のルミーのビーズ刺繍バッグ「「はしもと」です。ビロード地にとても綺麗なビーズや天然石が丁寧にあしらわれており、職人の手刺し手縫いによるこだわりの逸品です。中心の柄がアクセントになりとても品格のあるデザインで、和服・洋服どちらにもお使いになれるかと思います。サイズ:幅22cm高さ16cmハンドル高14cmマチ5.5cm日本製、自宅保管現在は入手困難なお品で海外でも人気があり、お値段も高騰しております。
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