YAMAHA THR 10



ヤマハ YAMAHA ギターアンプ THR10



ヤマハ | THR - アンプ・ヘッドホン - 概要



YAMAHA / THR10II ヤマハ ギターアンプ THR10



YAMAHA/THR10 II Wireless【ヤマハ】【ギターアンプ】【お取り寄せ商品】



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YAMAHATHR10になります。自宅練習用に購入しましたが、メインのアンプばかり使用して、ほとんど使用する事がないので出品致しました。室内のみの使用で比較的綺麗な状態かと思います。動作に問題はありません。写真に写っている物が付属品すべてになります。発送については元箱はありませんので、リサイクルのダンボールで発送致します。あくまでも中古品になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。#YAMAHA#thr#ギターアンプ