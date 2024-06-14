YAMAHA THR 10

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商品詳細
YAMAHATHR10になります。自宅練習用に購入しましたが、メインのアンプばかり使用して、ほとんど使用する事がないので出品致しました。室内のみの使用で比較的綺麗な状態かと思います。動作に問題はありません。写真に写っている物が付属品すべてになります。発送については元箱はありませんので、リサイクルのダンボールで発送致します。あくまでも中古品になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。#YAMAHA#thr#ギターアンプ
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