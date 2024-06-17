TO★b.by agnes b.★*°ロゴワンピースWhite★

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⭐➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖⭐ご覧頂きありがとうございます♬︎お手数ですが必ずプロフィールをご覧になってからご検討下さいね⭐➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖⭐トゥービーバイアニエスベーのロングワンピースです薄手のトレーナー地素材バストのロゴは刺繍ライトによりカラーに違いがあるかもしれませんので検索などで確認をお願い致します✿*サイズ﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌３８（Ｍ）クローゼット保管でも他の衣類と重なりシワは付いてしまいます畳んで保管してるものに関しても畳みジワは付きますので些細な事も気になる方はご遠慮下さいね自宅保管にご理解頂ける方の購入をお願い致します(⁎ᵕᵕ⁎)#こあfashionのお部屋#agnesb.#アニエスベー#トゥービーバイアニエスベー#ワンピース#ロングワンピ#ホワイトワンピ#カットソー#トレーナー