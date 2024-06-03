✨極美品✨コーチ　COACH　ハンドバッグ　サッチェル　2way　シグネチャー

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商品詳細
✨ご覧頂きありがとうございます✨ 商品に対して質問等ございましたら お気軽にコメント下さい♪ 値下げ交渉もお気軽にコメント下さいませ！！●ブランド●coachコーチ●アイテム●ショルダーバッグ ハンドバッグ ローワンサッチェル ミニボストン シグネチャー 2way肩掛け 斜め掛け チャーム付き レザー 革 本革 牛革 カーフ pvc男女兼用 ユニセックス メンズ レディース ペットボトル 収納可能 型番 93987●サイズ● 縦:約18.5cm横:約25.5cmマチ:約13.0cmハンドル:約10.0cmショルダー114～132cm●カラー●ネイビー 紺色●素材● レザー 革 本革 牛革 カーフ pvc●商品状態●目立った傷や汚れなし※状態が良いとはいえ中古美品になります。完璧を求める方は新品をご購入ください。●購入元●ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）鑑定済の正規品です。ご安心してお買い求め下さい。
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