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✨極美品✨コーチ　COACH　ハンドバッグ　サッチェル　2way　シグネチャー
商品番号 W23309917711
商品名

✨極美品✨コーチ　COACH　ハンドバッグ　サッチェル　2way　シグネチャー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨ご覧頂きありがとうございます✨　　　商品に対して質問等ございましたら　　　　　お気軽にコメント下さい♪　値下げ交渉もお気軽にコメント下さいませ！！●ブランド●coachコーチ●アイテム●ショルダーバッグ　ハンドバッグ　ローワンサッチェル　ミニボストン　シグネチャー　2way肩掛け　斜め掛け　チャーム付き　レザー　革　本革　牛革　カーフ　pvc男女兼用　ユニセックス　メンズ　レディース　ペットボトル　収納可能　型番　93987●サイズ●　　　　縦:約18.5cm横:約25.5cmマチ:約13.0cmハンドル:約10.0cmショルダー114～132cm●カラー●ネイビー　紺色●素材●　レザー　革　本革　牛革　カーフ　pvc●商品状態●目立った傷や汚れなし※状態が良いとはいえ中古美品になります。完璧を求める方は新品をご購入ください。●購入元●ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）鑑定済の正規品です。ご安心してお買い求め下さい。
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