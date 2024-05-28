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【 極美品 】FURLA フルラ 本革 ショルダーバッグ 赤 オレンジ 朱赤
商品番号 H64125019005
商品名

【 極美品 】FURLA フルラ 本革 ショルダーバッグ 赤 オレンジ 朱赤
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊FURLAフルラ本革ショルダーバッグ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊サイズ…(縦15横32マチ5ショルダー最長75)※ショルダーは斜め掛けよりは3ワンショルダー向きの長さです。カラー…朱赤(オレンジ寄りの赤)シルバー金具状態…未使用保管品。新品同様の美品です♪目立つような傷や汚れなどなし。金具にも目立つ傷やくすみなし。＊＊＊＊本物保証＊＊＊＊大手リサイクルショップにて鑑定済。万が一偽物だと鑑定された場合には全額返金いたします。※購入後1週間までとさせて頂きます。
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