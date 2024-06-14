未開封】saitom展 高精細複製原画 「twitterイラスト：女子校生 ...

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未開封品です。受取当時の状態のまま発送を行います。値下げ交渉は今のところしません。まとめ買いの希望があれば値下げに応じます。※出品キャンペーンの際に値下げして再出品する可能性があります。複製イラスト商品説明【公式】額縁寸法：393×508mmフレーム材質：アルミ製、フレーム幅：12mm表面：アクリル（2mm厚）付属品：アクリル板、額ひも、かぶせ箱50年以上の歴史を誇る製版会社と共同でアート作品として制作した、ハイクオリティな複製イラストです。そのクオリティは、紙の特性や作者の意向を把握し、最適なデータへの修正やテスト検証、独自のプロファイルを活用した出力コントロールなど、製版技術者のプロによって通常の出力サービスにはない製版会社ならではのオリジナル作業で実現しています。※即購入歓迎。まとめ買い大歓迎！saitomグッズ同時購入で割引も可能です！#齋藤将嗣#ゼノブレイド#猫マル商店#とらのあな