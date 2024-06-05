涼やかな透け感　洗いざらしOKサラサラ半袖シャツ　ホワイト　M

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商品詳細
♡どれでも2点以上お買い上げで5％offです♪「おまとめ希望」とコメント下さいね＾＾♡全てホームクリーニング済みです再度スチームアイロンをかけてお届けいたします♪こちらも是非♪#りょうトーナル#りょうトップス #りょう春服 #りょう夏服 #りょう秋服●定価14,300円のお品です。数回程度の着用ですので、汚れもなく綺麗な状態です。 さらさらで涼やかな透け感のある生地です♪アイロン要らずでお手入れ楽ちん！長め丈で気になるウエストをカバーしつつ、ゴールドの金具が付いた細ベルトで、さり気なく華奢なウエストを演出してくれます♡●お色は画像1枚目を参考にしてください。サイズ：38Mフリーサイズカラー：ホワイト身幅：53着丈：69※メーカーによりサイズ表記にばらつきがあるため、フリーサイズの表記も入れています。実寸をご参考ください。●●シチュエーションオフィスカジュアルはもちろん、普段使いにもお出かけにも使えるオールマイティーな一枚です♪上質な質感なので、綺麗めスカートやボトムスと合わせ結婚式や二次会、パーティーにも。また謝恩会、発表会、女子会、お食事会と、色々なオケージョンに対応してくれます♪#オフィカジ #保護者会 #学校行事 #デート #スーツ #オフィス # # # # #
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