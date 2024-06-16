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【FRAY I.D】異素材コンビチュニック
商品番号 G48445063485
商品名

【FRAY I.D】異素材コンビチュニック
ブランド名 フレイアイディー
特別価格 税込 1,511 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【FRAYI.D】異素材コンビチュニック・サイズ着丈約73cm袖丈約58cm・素材表地ポリエステル100%裏地ポリエステル100%別布ポリエステル100%・状態汚れやほつれ等はなく、綺麗です。day23charleschatonmysticoneafteranotherNICECLAUPHeatherwho'swhoChicoepinesnidellochiebibryFRAYI.DcourregesLILYBROWNテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイントテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル、韓国系
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