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新品、未使用！TODAYFULのノースリーブトップス
商品番号 T31550356915
商品名

新品、未使用！TODAYFULのノースリーブトップス
ブランド名 トゥデイフル
特別価格 税込 2,877 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン...無地カラー...ホワイトカップ...カップなし肩の部分は自分で調整して結ぶタイプなので、胸元の高さは変えられます。1枚で着用する方が可愛いと思うのですが、そのようなファッションをあまりしないため、綺麗な状態の内に出品致します。生地は厚めなので透け感はありません。返品交換不可
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