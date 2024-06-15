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商品詳細
柄・デザイン...無地カラー...ホワイトカップ...カップなし肩の部分は自分で調整して結ぶタイプなので、胸元の高さは変えられます。1枚で着用する方が可愛いと思うのですが、そのようなファッションをあまりしないため、綺麗な状態の内に出品致します。生地は厚めなので透け感はありません。返品交換不可
http://narcologia.ru/goods/marshal998780.html
http://narcologia.ru/goods/moisture59669.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate999277.html
新品、未使用！TODAYFULのノースリーブトップス
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