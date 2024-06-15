【ALPHA INDUSTRIES】ミリタリーシャツ【AVIREX】

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ALPHAINDUSTRIESAVIREXミリタリーシャツ 刺繍ワッペン付き表記サイズ レディースMサイズカラー 緑実寸肩幅40cm身幅:43cm着丈:65cm※長期間自宅保管しておりましたので、多少の傷汚れ等が気になる方は購入をご遠慮ください。※その他気になる点等がございましたら、お気軽にコメント下さい！！