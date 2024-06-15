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【ALPHA INDUSTRIES】ミリタリーシャツ【AVIREX】
商品番号 M70595044480
商品名

【ALPHA INDUSTRIES】ミリタリーシャツ【AVIREX】
ブランド名 アルファインダストリーズ
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ALPHAINDUSTRIESAVIREXミリタリーシャツ　刺繍ワッペン付き表記サイズ　レディースMサイズカラー　緑実寸肩幅40cm身幅:43cm着丈:65cm※長期間自宅保管しておりましたので、多少の傷汚れ等が気になる方は購入をご遠慮ください。※その他気になる点等がございましたら、お気軽にコメント下さい！！
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