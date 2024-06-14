kastane カスタネ ジャガードキャミビスチェ

kastaneカスタネジャガードキャミビスチェ黒ブラックkastane店舗にて購入しました。自宅での着用2.3回のみです。(着用時間：5分程度)洗濯は1度もしておりません。目立つ傷や汚れはありません。※その他気になる点ございましたらお申し付けください。ご要望に応じて写真を追加致します。※商品受領後の梱包・発送による損傷以外のクレームは一切受け付けておりませんので、ご購入前に気になる点は必ずご確認頂き、素人保管をご理解いただいた上でのご購入どうぞよろしくお願い致します。



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