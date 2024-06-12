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ハンドバッグ
商品番号 J22121464018
商品名

ハンドバッグ
ブランド名 サマンサタバサ
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１回使用しました。２wayのため、ショルダー用のストラップもついております。そちらは未使用です。
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