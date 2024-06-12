HIROFUレディースハンドバック

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商品詳細
素材···牛革(本革)カラー···オレンジ種類···ハンドバッグいただきものですが、出品させていただきました。高級感のある素敵なお品だと思います。横幅 持ち手部分20cm横幅 中程35cm横幅 底部分30cm高さ 底から持ち手上まで35cm高さ 底から中部分20cmよろしくお願いします。
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